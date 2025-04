Redd Barna: 6,5 millioner barn er på flukt i Sudan

– I to år har konflikten og den omfattende volden i Sudan forårsaket enorme lidelser for barn. Til tross for presserende behov, er krisen i Sudan i stor grad underrapportert, og verden legger ikke merke til den, sier Mohamad Abdiladif, landdirektør for Redd Barna i Sudan, i en pressemelding.

Over 6,5 millioner barn er tvunget til å flykte fra hjemmene sine, ifølge organisasjonen.

FN anslår at 13 millioner mennesker totalt er drevet på flukt som følge av krigen mellom regjeringshæren og RSF-militsen.

– Antallet barn på flukt i Sudan – og deres unge alder og sårbarhet – er svimlende. Vi ser flyktningleirer overfylt av barn. Verden har et ansvar for å ta vare på dem, men så langt i konflikten har vi sviktet, sier Abdiladif.

