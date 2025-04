Perus tidligere president dømt til 15 års fengsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Humala var president fra 2011 til 2016 og er funnet skyldig i å ha mottatt flere millioner dollar til sin valgkamp fra det brasilianske entreprenørselskapet Odebrecht og Venezuelas daværende president Hugo Chávez.

Humala er den tredje tidligere presidenten i Peru som er dømt til fengsel de siste to årene.

Straffen må han og kona trolig sone i et spesialfengsel som er opprettet for tidligere ledere. Der sitter fra før de to tidligere presidentene Alejandro Toledo og Alberto Fujimori.

