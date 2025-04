Norske ministre om Sudan-krigen: – Krisen kunne vært unngått

Tirsdag er det to år siden konflikten brøt ut. Krigen har pågått altfor lenge og må stanse nå, sier de to ministrene.

– Dette er en tragedie som rammer hele befolkningen. Krisen er menneskeskapt og kunne vært unngått. Det enorme omfanget av krisen som nå utspiller seg i Sudan, gjør at den krever vår fulle oppmerksomhet, skriver de to i en uttalelse.

Krigen mellom Sudans regjeringshær under ledelse av kuppgeneralen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-militsen under ledelse av Mohamed Hamdan Dagalo brøt ut i april 2023.

Krever våpenhvile

Antallet mennesker som er drevet på flukt som følge av krigen, har nådd 13 millioner, opplyste FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mandag.

Begge parter i krigen anklages for å bruke mat som våpen og for å hindre at nok nødhjelp slipper inn i strid med folkeretten. De anklages også for omfattende krigsforbrytelser og etnisk rensing.

– Bare en varig fred kan få slutt på de ufattelige lidelsene i Sudan. Det krever at våpnene legges ned og en sudansk-ledet inkluderende politisk prosess. Vi ønsker en demokratisk overgang til en sivil regjering, skriver Eide og Aukrust.

FN og hjelpeorganisasjoner har i lengre tid advart mot det som kan bli verdens største sultkatastrofe.

Rystet

I løpet av de siste dagene har over 400 sivile blitt drep i angrep mot to flyktningleirer i Darfur-regionen, ifølge FN.

– Vi er rystet over de mange rapportene om brutale angrep på sivile. Omfanget av seksuell og kjønnsbasert vold har vært utbredt gjennom hele konflikten og brukes som våpen.

Eide og Aukrust roser sudaneres styrke i møte med de enorme ødeleggelsen, og spesielt innsatsen til sivilt samfunn og lokale organisasjoner.

– De modige frivillige i de lokale selvhjelpsgruppene er et eksempel på dette. De fortjener vår respekt og støtte, skriver de.

