Hamas: Har mistet kontakt med amerikansk-israelsk gissel etter angrep

Ifølge en talsmann for Hamas-bevegelsens væpnede gren, Abu Ubeida, angrep Israel stedet der 21 år gamle Edan Alexander ble holdt fanget.

Ubeida opplyser ikke hvor angrepet fant sted, men skriver på Telegram at Hamas ikke lenger får kontakt med gruppen som holder ham.

Den israelske hæren har ikke kommentert uttalelsen fra Hamas-talsmannen.

Hamas offentliggjorde for få dager siden en video med Alexander der han blant annet hevdet at president Donald Trump har latt seg lure av Israels statsminister Benjamin Netanyahu «løgner».

– For tre uker siden hørte jeg at Hamas var villige til å løslate meg, men du nektet og etterlot meg her, sa Alexander henvendt til Netanyahu.

– Hvorfor falt du for Netanyahus løgner. Fortell meg hvorfor, fortsatte han henvendt til Trump.

Alexander skal være det siste gisselet med amerikansk statsborgerskap i Gaza, og Trumps spesialutsending Steve Witkoff sa i mars at frigivelse av ham har aller høyeste prioritet for Trump-administrasjonen.

