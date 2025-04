Guvernør bekrefter militærsamling i Sumy under russisk angrep

35 mennesker ble drept og omtrent 120 personer såret da Russland angrep byen med to ballistiske raketter søndag.

Sumy-guvernør Volodymyr Artjukh sier det var en ansamling av militært personell i byen den dagen, men at det ikke var han som initierte det.

På spørsmål om hvem som var ansvarlig for samlingen, svarte guvernøren at «det er et spørsmål for en annen gang».

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var blant flere vestlige politikere som fordømte det russiske angrepet.

– Å angripe sivile på denne måten er et alvorlig brudd på krigens folkerett, sa Eide søndag.

Kreml har på sin side hele tiden hevdet at angrepet var rettet mot et militært mål.

Det var også sivile blant de drepte og sårede. To barn ble drept og 15 ble såret.

