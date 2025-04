Xi sier tollkrig ikke har noen vinnere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ingen vinnere i en handelskrig, eller i en tollkrig, skriver Xi i en kronikk som er publisert i statlige medier i Vietnam og Kina i forkant av hans besøk til flere land i Sørøst-Asia denne uken.

I kronikken skriver han også at Kina og Vietnam kan løse uenighet rundt maritime krav i Sør-Kina-havet gjennom forhandlinger.

– Vi bør håndtere forskjeller på en riktig måte og sikre fred og stabilitet i vår regionen.

– Med visjon er vi fullt i stand til å løse maritime problemer på riktig måte gjennom konsultasjon og forhandlinger.

Vietnams øverste leder To Lam stemmer i. I en pressemelding sier han at felles innsats for å løse uenigheter er en viktig stabiliserende faktor i en urolig tid.

Xi ankom den vietnamesiske hovedstaden Hanoi tidlig mandag morgen. Turen til Sørøst-Asia er presidentens første offisielle utenlandsreise for året, ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Kina sier besøket er svært viktig for regionen. De forsøker å presentere seg selv som en rolig og trygg handelspartner og et alternativ til USA.

Vietnam er Kinas største kunde i Sørøst-Asia. Landet handlet kinesiske varer for snaut 162 milliarder dollar i fjor.

Det et er ventet at de to landene kommer til å signere 40 dokumenter som skal styrke samarbeidet mellom landene.

Xi skal også besøke Malaysia og Kambodsja. Hovedformålet med turen er å styrke regionale handelsbånd og finne måter å motvirke de høye tollsatsene innført av USAs president Donald Trump, skriver Xinhua.

