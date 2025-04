Var med på å skape «Herskap og tjenere» – nå er hun død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Marsh døde søndag hjemme i London, opplyser The Guardian.

«Upstairs, Downstairs», eller «Herskap og tjenere, ble sendt på NRK på midten av 1970-tallet, etter at den først dukket opp på britiske TV-skjermer i 1971. Den vant en rekke priser, både Emmy, Golden Globe og Bafta.

Jean Marsh har i intervjuer fortalt om hvordan det var å vokse opp langt nede på rangstigen i det britiske klassehierarkiet.

– Det forlater deg aldri, sa hun.

– Alle er hektet på klasseskiller

Marsh skrev «Herskap og tjenere» sammen med Eileen Atkins, som hadde samme bakgrunn. Moren til Marsh hadde jobbet som tjenestepike, Atkins sin far som underbutler.

– Våre bakgrunner var veldig «downstairs», og vi tenkte alltid: Hvorfor skriver ingen om tjenerskapet?

Det gjorde duoen – og i 1971 hadde premiere. Selv om den utspiller seg i fortiden, trodde ikke Marsh at den slo så stort an fordi folk lengtet tilbake til «en enklere tid».

– Det er ikke bare nostalgi. Det går lenger enn det, helt tilbake til røttene. Alle er hektet på klasseskiller, uansett hvilken side av sporene de kommer fra. De innrømmer det kanskje ikke, men det er sant, sa Marsh til New York Times i 1974, ifølge People.

Sett av over én milliard

Ifølge The Guardian ble «Herskap og tjenere» sett av over en milliard TV-tittere verden over.

BBC gjenopplivet serien for en ny sesong i 2010 – samme år som «Downton Abbey» meldte seg på banen på den konkurrerende kanalen ITV.

– Jeg tror vi alle ble overrasket. «Den nye sesongen hadde vært under arbeid i omtrent tre år. Vi prøvde å ordne opp i 40 år med rettigheter, og så startet «Downton Abbey» – i den edwardianske æraen, akkurat som «Upstairs, Downstairs». Det kan være et sammentreff, og jeg er kanskje dronningen av Belgia, sa Marsh klart ifra til BBC.

