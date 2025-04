Trump med hyllest til Ecuadors gjenvalgte president

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Noboa er vinner av presidentvalget, sto det i en kunngjøring fra Ecuadors valgkommisjon natt til mandag norsk tid.

Ifølge de offisielle resultatene ble 37 år gamle Noboa gjenvalgt med 56 prosent av stemmene.

USAs president Donald Trump var raskt ute med å gratulere og kaller Noboa «en flott leder».

– Han kommer ikke til å svikte dere, skriver Trump på Truth Social.

47 år gamle González, som håpet å bli landets første kvinnelige president, fikk ifølge det offisielle resultatet 44 prosent av stemmene.

Krever omtelling

Bare 16.746 stemmer i Noboas favør skilte de to i første valgomgang i februar, og det var derfor ventet at utfallet av andre runde kunne bli svært jevnt.

Da over 90 prosent av stemmene fra søndagens valg var talt opp, viste det seg imidlertid at Noboa hadde fått over 1 million flere stemmer enn González.

På valgvaken sa González til sine tilhengere at hun ikke anerkjenner resultatet og at hun krever omtelling.

– Jeg nekter å tro at folk foretrekker løgn fremfor sannhet, vold fremfor fred og samhold, sa hun.

– Historisk seier

González anklaget i talen Noboa for å ha gjennomført valgfusk. Hun la ikke fram bevis for påstandene.

Noboa sa senere i en tale til sine tilhengere i hjembyen Olon at dette er en «historisk seier».

– En stor klem til alle ecuadorianere som alltid har hatt tiltro til denne unge presidenten. Ecuadorianerne har talt, og fra i morgen tidlig tar vi fatt på oppgavene, sa 37-åringen.

Voldsherjet land

Valget har vært preget av sinne mot volden fra narkotikakartellene. Volden har gjort at Ecuador har gått fra å være et av de tryggeste landene i Latin-Amerika til å bli ett av de farligste.

Noboa og González har møtt hverandre i et presidentvalg før, i 2023, da Noboa vant. Den gang var begge i stor grad ukjente for flesteparten av velgerne.

Det valget ble holdt fordi daværende president Guillermo Lasso oppløste nasjonalforsamlingen, og med det forkortet sin egen presidentperiode.

