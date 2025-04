Tar på seg skylden for bombeangrep i Aten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brevet hvor de tar på seg ansvaret, ble publisert på en anarkistisk-tilknyttet nettside. Antiterrorenheten til det greske politiet har tatt over etterforskningen, melder den statlige kringkasteren ERTNews.

Ingen ble skadet da bomben gikk av fredag kveld. Politiet hadde mottatt en anonym telefon med en advarsel før bomben gikk av og fikk dermed evakuert bygget.

Bygget fikk synlige skader som følge av eksplosjonen.

Det har vært rettet mye sinne mot togoperatøren og den konservative regjeringen etter en dødelig togulykke i 2022, da et passasjertog frontkolliderte med et godstog. 57 personer døde i ulykken.

Gruppen som tok på seg ansvaret for bomben fredag, har også tidligere utført lignende angrep. I februar hevdet de at det var de som sto bak et bombeangrep mot det greske arbeidsdepartementet.

