Minst 231 mistet livet i nattklubb-katastrofen i Santo Domingo

Det opplyser landets innenriksminister Faride Raful mandag etter at det ble klart at ytterligere fem ofre døde på sykehus av skadene de fikk.

Det var natt til tirsdag i forrige uke at taket på nattklubben Jet Set falt ned over hundrevis av mennesker som var på konsert.

På scenen sto merengue-stjernen Rubby Perez, som også mistet livet i det som er den verste katastrofen i Den dominikanske republikk på mange tiår.

Over 300 redningsmannskaper med letehunder søkte i 53 timer i ruinene. De klarte å hente 189 mennesker ut i live.

Tolv overlevende er fortsatt på sykehus, og tilstanden var kritisk for tre av dem.

Mandag besøkte New Yorks ordfører Eric Adams Santo Domingo. Den amerikanske storbyen huser den største dominikanske befolkningen utenfor det karibiske landets grenser. Adams sa til pressen mandag at han regner de 700.000 dominikanske innbyggerne i New York som sine familiemedlemmer.

– Over 200 medlemmer av min familie mistet livet i forrige uke. Og hva gjør familiemedlemmer i sørgelige stunder? De sørger med deg, sier ordfører.

Det er fortsatt ikke avklart hva som fikk taket til å kollapse. Regjeringen har kunngjort at en kommisjon bestående av nasjonale og internasjonale eksperter skal granske katastrofen.

Jet Set åpnet dørene sør i Santo Domingo allerede i 1973. Utestedet flyttet senere til nye lokaler og ble renovert så sent som i 2015, før det ble truffet av lynet i 2023, ifølge avisa Listin Diario.

