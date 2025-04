Krigen i Sudan har nå drevet 13 millioner mennesker på flukt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nesten 4 millioner mennesker har flyktet til nabolandene Egypt, Sør-Sudan, Tsjad, Libya, Etiopia og Den sentralafrikanske republikk, og noen har også funnet veien til Uganda.

Krigen mellom Sudans regjeringshær under ledelse av kuppgeneralen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-militsen under ledelse av Mohamed Hamdan Dagalo brøt ut i april 2023.

Begge parter i krigen anklages for å bruke mat som våpen og for å hindre at nok nødhjelp slipper inn.

FN anslår at rundt 24 millioner mennesker i Sudan er avhengige av matvarehjelp utenfra.

