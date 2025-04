Kina og Vietnam vil stå opp mot «mobbing»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua skal de to landene samarbeide om alt fra kunstig intelligens (KI) til tollinspeksjoner og handel med landbruksprodukter.

President Xi Jinping understreket mandag at Kina og Vietnam må stå opp mot det han omtaler som mobbing, en uttalelse med tydelig henvisning til handelskrigen USAs president Donald Trump har innledet.

– Vi må styrke vår strategiske besluttsomhet, stå sammen opp mot ensidig mobbing og opprettholde stabiliteten i det globale frihandelssystemet samt industri- og forsyningskjeder, sa Xi til Vietnams øverste leder To Lam.

Trump kommenterte uttalelsen mandag og hevdet at Kina og Vietnam nå planlegger måter å skade USA på.

– Jeg klandrer ikke Kina, jeg klandrer ikke Vietnam. Jeg ser at de har et hyggelig møte i dag. Et møte der de liksom prøver å finne ut hvordan de kan skade USA, sa han til journalister.

