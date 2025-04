Kina ber Storbritannia unngå å politisere handel i stålverk-disputt

– Håpet er at britiske myndigheter unngår å politisere handelssamarbeidet eller knytte det til sikkerhetsspørsmål, slik at tilliten til kinesiske selskaper som skal til Storbritannia for normale investeringer, ikke blir påvirket, heter det fra Lin Jian, talsperson for Kinas utenriksdepartement.

I helgen vedtok det britiske Parlamentet at myndighetene skal ta kontroll over kinesisk-eide British Steel, som drifter det siste stålverket i Storbritannia som produserer stål fra bunnen av.

Storbritannias handelsminister Jonathan Reynolds langet ut mot det kinesiske eierselskapet Jingye søndag, og anklaget dem for å ha forsøkt å stanse produksjonen ved stålverket.

