ICRC: Palestinsk ambulansearbeider holdes fanget av Israel etter Rafah-angrepet

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) opplyser at de har mottatt informasjon om at Assad al-Nassasra ble tatt til fange etter massakren i Rafah 23. mars, og at han nå sitter i israelsk fangenskap, melder BBC.

Den israelske hæren hevdet først at soldater «åpnet ild mot Hamas-kjøretøy og eliminerte flere Hamas-terrorister».

En video fra hendelsen viste at soldatene beskjøt flere ambulanser fra Palestinsk Røde Halvmåne og brannbiler fra det palestinske sivilforsvaret som skulle evakuere drepte og sårede fra Tal as-Sultan-nabolaget i Rafah.

Endret forklaring

Israel hevdet også at bilene ikke benyttet lys, mens en video som ble publisert av The New York Times og andre medier, avdekket det motsatte.

Dette fikk Israel til å endre forklaring.

– Sånn vi forstår det per nå, har personen som ga den innledende forklaringen, tatt feil. Vi prøver å forstå hvorfor, sa en talsmann.

Ambulansene og 15 drepte hjelpearbeidere ble funnet nedgravd i sanden rundt en uke etter angrepet, og de internasjonale reaksjonene har vært kraftige.

– Forferdet

– Jeg er forferdet over de nylige drapene på 15 helsearbeidere og humanitære hjelpearbeidere, som vekker ytterligere bekymring for at den israelske hæren begår krigsforbrytelser, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk.

En paramedisiner som overlevde angrepet, Munzer Abed, fortalte til AP at han så Assad al-Nassasra bli ført bort av israelske soldater med bind for øynene.

Hva som siden skjedde med kollegaen hans, har hittil vært ukjent, men ICRC opplyser nå altså at Nassasra sitter i israelsk fangenskap.

Den israelske hæren har ikke villet bekrefte dette.

