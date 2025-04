Hamas har fått israelsk forslag til midlertidig Gaza-våpenhvile

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslaget som Egypt har mottatt, kan bane vei for nye forhandlinger om en permanent stans i kamphandlingene, melder egyptiske medier mandag.

– Egypt har gitt det israelske forslaget videre til Hamas og venter deres svar så snart som mulig, opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsmediet Al-Qahera.

Kort tid senere opplyser en ikke navngitt tjenestemann i Hamas til Reuters at Israels nye forslag ikke tar til orde for en full stans i kamphandlingene, men at det bare legger opp til å motta gisler.

Kilden sier videre at Hamas er klar til å overlevere alle de gjenværende gislene på én gang i bytte mot en slutt på krigen og en israelsk tilbaketrekning fra den palestinske Gazastripen.

