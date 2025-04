FN: Den humanitære krisen i Gaza er verre enn noensinne

Det er nå en og en halv måned siden Israel sist slapp lastebiler med nødhjelp inn på Gazastripen. Følgene er dramatiske for de over 2 millioner krigsrammede innbyggerne der.

– Hjelpearbeidere på bakken rapporterer om en økning i angrep som forårsaker massedød blant sivile og ødeleggelse av den gjenværende infrastrukturen som trengs for å holde folk i live, konstaterer OCHA.

FNs nødhjelpskontor viser blant annet til søndagens israelske angrep på Al Ahli-sykehuset, et av få gjenværende sykehus i Gaza. Akuttmottaket ble rasert, og røntgenmaskiner, laboratorier og apoteket ble ødelagt i angrepet.

Angrep sykehus

Ifølge lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, døde et barn da sykehuset ble beordret evakuert og behandlingen måtte avbrytes.

– Sykehuset ble tvunget til å flytte 50 pasienter til andre sykehus. 40 kritisk skadede pasienter kunne ikke flyttes, opplyste Tedros.

Han minner om at sykehus er beskyttet under folkeretten og ber innstendig om at angrep mot helsevesenet stopper.

Bombet nødhjelpslager

Et av FNs nødhjelpslagre i Gaza by og et FN-støttet senter for utdeling av mat i Khan Younis ble også bombet søndag.

Ifølge OCHA har Israel nå beordret sivilbefolkningen til å evakuere fra rundt 70 prosent av Gazastripen. De som måtte oppholde seg i såkalte forbudssoner, risikerer angrep.

Dette gjør hjelpearbeid svært vanskelig, og det innebærer også at rundt halvparten av Gazas gjenværende vannbrønner er utilgjengelige.

