EU trapper opp støtten til Palestina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Dubravka Suica, EU-kommissær for Middelhavet og med det Midtøsten, i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Den økonomiske støtten skal gå hånd i hånd med reformer i den palestinske selvstyremyndigheten, som har blitt anklaget for korrupsjon og dårlig myndighetsstyring, ifølge Suica.

– Vi vil at de skal reformere seg selv, fordi uten reformer kommer de ikke til å være sterke nok eller troverdige som en samtalepartner, ikke bare for oss, men en samtalepartner for Israel også, sier Suica i intervjuet.

Suicas kunngjøring kommer i forkant av det første politiske møtet på høynivå mellom EUs utenriksministre og høytstående myndighetspersoner i Palestina, inkludert statsminister Mohammad Mustafa, som finner sted i Luxembourg mandag.

1,6 milliarder euro tilsvarer over 19 milliarder kroner etter dagens kurs.

Les også: Israelske soldater beskriver total ødeleggelse