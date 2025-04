Weinstein for retten igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rettsdramaet starter tirsdag med valg av jury, en prosess som kan vare opptil en uke, skriver The Guardian.

Han ble i 2020 dømt til 23 års fengsel for voldtekt og voldtektsforsøk. Dommen regnes som en av de største seierne for #metoo-bevegelsen. Men dommen ble satt til side i fjor på grunn av saksbehandlingsfeil.

I den gjenopptatte saken er det også en ny anklage fra en kvinne som sier han tvang henne til oralsex på et hotell på Manhattan i 2006.

Weinsteins advokater har argumentert for ikke å inkludere anklagen i dette sakskomplekset, men påtalemyndigheten har ment at det har vært så mange fellestrekk at de burde slås sammen.

Weinstein har blitt anklaget for overgrep av en lang rekke kvinner siden #metoo-bevegelsen startet i 2017.

I september ble en ny tiltale reist mot ham på grunn av nye voldtektsanklager. Weinstein soner for tiden en 16 år lang fengselsstraff for voldtekt begått i California.

Weinstein har nektet for alle anklagene og forsøker også å få saken i California gjenopptatt.

Les også: – Folk tror du er hjerneskadd når du er litt annerledes i ansiktet

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser