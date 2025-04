Blodig palmesøndag i ukrainske Sumy – minst 32 drept i russisk angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Russland traff sentrum med ballistiske raketter. Akkurat da det var mange mennesker på gaten, skriver Ukrainas statlige nødetater i sosiale medier.

Minst 32 personer er drept, inkludert to barn, ifølge nødetatene. Ytterligere 84 personer er såret, inkludert ti barn.

To ballistiske raketter traff hjertet av byen rundt klokken kvart over ti søndag formiddag mens folk samlet seg for å feire palmesøndag, ifølge myndighetene.

Bilder fra byen viser svarte likposer liggende i veikanten mens flere lik er dekket av folie blant ødeleggelsene.

– Folk ble såret midt på gaten, i biler, på kollektivtransport, og i hus, nødetatene.

– Forferdelig tragedie

Ordfører Artem Kobzar skrev i et tidligere innlegg på Telegram at det var mange døde, og at Russland hadde angrepet sivile igjen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa etter angrepet at det var «flere titalls drepte og sårede» i et russisk angrep med en ballistisk rakett.

– Et forferdelig russisk ballistisk rakettangrep mot Sumy. Ifølge foreløpige tall er det titalls drepte og sårede sivile. Og dette på en dag da folk går i kirken, palmesøndag, skriver Zelenskyj i sosiale medier.

– På denne lyse palmesøndagen har samfunnet vårt lidd en forferdelig tragedie, skriver Kobzar på Telegram.

Eide: – Stor brutalitet

– Norge fordømmer på det sterkeste Russlands omfattende og grusomme angrep mot byen Sumy i Ukraina, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i en kommentar.

Han sier angrepet føyer seg inn i rekken av russiske angrep der tett befolkede områder rammes med stor brutalitet.

– Å angripe sivile på denne måten er et alvorlig brudd på krigens folkerett. Våre tanker går til ofrene, deres pårørende og alle som er rammet av Russlands brutale krigføring, sier utenriksministeren.

Kraftige angrep

De siste ukene har Sumy, som ligger rundt fem mil fra grensen til Russland, blitt utsatt for kraftige russiske angrep. Byen hadde over 250.000 innbyggere før Russland startet sin invasjonskrig i 2022.

Tidligere i april ble rundt 20 personer, inkludert ni barn, drept i et angrep mot Kryvji Rig, som også ligger i Sumy-regionen.

Ukraina har advart om at russiske styrker kan komme til å mobilisere til en offensiv mot Sumy. Ifølge det ukrainske militæret er en russisk offensiv i gang i nordøst, som omfatter regionene Sumy og Kharkiv.

I mars hevdet Russland å ha tatt kontroll over en landsby i Sumy-regionen for første gang siden tidlig i invasjonen i 2022.

