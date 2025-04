Israel har delt Sør-Gaza i to

Dermed har den israelske hæren (IDF) avskåret Rafah fra nærliggende Khan Younis, melder de selv i en uttalelse.

De har tatt kontroll over det Israel kaller for Morag-korridoren som ligger mellom de to byene. Planen er nå å bygge en vei langs korridoren for å gjøre Israels «buffersone» større, sier militæret.

Israel har utstedt gjentatte evakueringsordre til beboerne i Rafah siden de gjenopptok krigshandlingene i Gaza 18. mars, noe som har tvunget palestinerne inn i et mindre område avgrenset av havet.

– Utvider til mesteparten av Gaza

Israels forsvarsminister Israel Katz sier lørdag at militæret planlegger å utvide den pågående offensiven over mye av Gazastripen, og advarer innbyggerne der om å evakuere fra områder med aktive kamphandlinger.

– Snart skal IDF intensivere og utvide operasjonen til mesteparten av Gaza, og dere må kunne evakuere fra kampsonene, sier Katz i en uttalelse rettet mot Gazas innbyggere.

Han bekreftet også at israelske styrker har tatt kontrollen over en korridor sør i Gaza.

– Skiftet gir

– I løpet av det siste døgnet har styrkene fullført etableringen av Morag-korridoren, som skiller Rafah og Khan Younis, heter det i uttalelsen fra hæren lørdag.

Tidligere i april sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det israelske militæret har skiftet gir i Gaza, og at de tar kontroll over territorium, angriper Hamas og ødelegger infrastruktur.

Rafah hadde rundt 200.000 innbyggere før krigen begynte. Siden krigen begynte har mange tusen av dem flyktet fra det rundt 60 kvadratkilometer store området som grenser til Egypt i sør.

Kontrollerer store områder

Israels offensiv i Gaza startet etter at Hamas angrep Sør-Israel 7. oktober 2023.

I tiden etter har de tatt kontroll over større og større deler av Gazastripen. I tillegg til en «buffersone» langs grensen, kontrollerer de også Netzarim-korridoren som isolerer nordområdene inkludert Gaza by fra resten av enklaven.

Israel kontrollerer også Philadelphia-korridoren ved grensen til Egypt. Til sammen utgjør områdene over halvparten av territoriet i Gaza.

