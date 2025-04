Britiske parlamentarikere bruker påskeferien på debatt om stålfabrikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statsminister Keir Starmer har uttalt at myndighetene planlegger å ta kontroll over den kinesiskeide British Steel-fabrikken for å redde landets stålindustri.

Parlamentsmedlemmene debatterer lørdag et lovforslag om nettopp en myndighetsovertakelse av Scunthorpe-anlegget, som sysselsetter rundt 2700 mennesker.

British Steels kinesiske eiere Jingye har sagt at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å drive smelteovnene ved anlegget i Nord-England.

Parlamentsmedlemmene tok egentlig påskeferie tirsdag, og skulle ikke være tilbake på jobb før 22. april.

