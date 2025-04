Britiske myndigheter tar over British Steel

Både Overhuset og Underhuset godkjente lørdag overtakelsen. Vedtaket ble gjort på et hasteinnkalt parlamentsmøte i påskeferien.

Stålselskapet, som har vært eid av kinesiske Jingye Group siden 2020, varslet i mars at det kunne bli nødt til å stenge sine to smelteovner på Scunthorpe-anlegget til sommeren. Det skjedde etter at de ikke klarte å bli enige med myndighetene om å finansiere en overgang til grønnere drift.

Det fikk Keir Starmers regjering til å reagere for å redde det som står igjen av britisk stålproduksjon.

Ble stanset

Lørdag melder The Times og The Guardian at representanter for Jingye ble stanset av stålarbeidere da de samme morgen forsøkte å ta seg inn på anlegget. Ifølge The Guardian fryktet arbeiderne at de kinesiske representantene ville forsøke å sabotere anlegget.

Loven som nå er vedtatt, gir britiske myndigheter tillatelse til å ta kontroll over stålselskaper «som ikke lenger er i drift, eller står i fare for å ikke lenger være i drift» hvis dette anses å være i offentlig interesse, skriver Sky News.

Loven kan i prinsippet brukes på flere selskaper – men stålproduksjon er det ikke mye igjen av i Storbritannia.

Starmer på besøk

Etter at vedtaket var gjort, besøkte Starmer stålarbeidere i nærheten av Scunthorpe. Han sa blant annet at de i årevis hadde vært ryggraden i British Steel.

– Jeg følte det var veldig viktig i dag, etter å ha vært i Parlamentet denne morgenen, å komme rett opp hit for å møte dere ansikt til ansikt, sa han.

British Steel har tidligere sagt at de taper 700.000 pund – snaut 10 millioner kroner – per dag. Etter flere år med høye energipriser rammes selskapet i tillegg av 25 prosent toll på stål som selges til USA.

Det britiske Parlamentet skulle etter planen hatt påskefri fram til 22. april. Selv om de folkevalgte kan bli kalt inn i møtefrie perioder, er det noe som skjer sjelden. Et slikt tilfelle var i august 2021, da Parlamentet diskuterte tilbaketrekking av britiske styrker fra Afghanistan.

