Atomsamtalene mellom USA og Iran fortsetter – nytt møte neste lørdag

Det innledende møtet lørdag ble holdt i Omans hovedstad Muscat. USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi deltok.

Araghchi sier det var snakk om indirekte samtaler, noe som betyr at delegasjonene satt i separate rom og kommuniserte via mellommenn.

Ifølge iransk TV snakket imidlertid Witkoff og den iranske utenriksministeren også kort sammen. Omans utenriksminister Badr Albusaidi var da til stede.

Konstruktive

– Jeg tror vi er veldig nær et grunnlag for forhandlinger. Hvis vi kan konkludere om dette grunnlaget neste uke, vil vi ha kommet langt og vil være i stand til å starte reelle diskusjoner basert på det, sier den iranske utenriksministeren til iransk TV.

Det hvite hus sier på sin side at samtalene i Oman var svært positive og konstruktive.

– Et skritt framover, heter det i en uttalelse lørdag. Det hvite hus bekrefter at partene er enige om et nytt møte neste lørdag.

Første på lang tid

– Jeg er stolt over å kunngjøre at vi i dag var vertskap for Irans utenriksminister Abbas Araghchi og USAs utsending Steve Witkoff og meglet for å starte en prosess med dialog og forhandlinger med det felles målet om å inngå en rettferdig og bindende avtale. Jeg vil gjerne takke mine to kolleger for dette engasjementet, som fant sted i en vennlig atmosfære, sier Badr Albusaidi i en uttalelse lagt ut på X.

Møtet markerer den første direkte kontakten mellom partene på en lang stund. Spenningsnivået mellom USA og Iran har vært svært høyt i tiår. Den siste tiden har Irans innflytelse i regionen vært under kraftig press, ikke minst på grunn av Israels offensiver mot Hamas i Gaza og Hizbollah i Libanon, begge allierte av Iran.

Araghchi er en rutinert diplomat og en av hovedarkitektene bak atomavtalen fra 2015. Denne avtalen ble brutt i 2018 da Trump trakk USA ut av den.

Witkoff er eiendomsmagnat og en av Trumps betrodde folk.

Atomvåpenfrykt

De to partene snakket i over to timer og avsluttet samtalene rundt klokken 17.50 lokal tid.

Mye står på spill i forhandlingene. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger truet med luftangrep mot Irans atomprogram hvis en avtale ikke kommer i havn.

Irans lager av uran anriket til nær våpennivå, vokser samtidig.

– Jeg vil at Iran skal være et vidunderlig, fantastisk, lykkelig land. Men de kan ikke ha atomvåpen, sa Trump noen timer før samtalene skulle starte.

