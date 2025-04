USAs høyesterett sier deportert salvadoraner må hentes tilbake

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dommer Paula Xinis bestemte i forrige uke at administrasjonen må hente tilbake Kilmar Abrego García, som har lovlig opphold i USA, og som regjeringen erkjenner ble deportert til El Salvador ved en feil. Torsdag opprettholdt høyesterett Xinis’ kjennelse.

Abrego García, som er fra El Salvador, ble i 2019 gitt beskyttelse i USA da en dommer fant at han risikerte forfølgelse fra gjenger i hjemlandet. Han er gift med en amerikansk statsborger og har et barn med henne.

I mars ble han stanset av ICE-agenter på åpen gate i hjemstaten Maryland og anklaget for tilknytning til salvadoranske gjenger. Han ble dretter satt på ett av tre fly med utviste migranter, blant dem angivelige venezuelanske gjengmedlemmer, til El Salvador.

Familiens advokater avviser at han har tilknytning til gjenger, og sier at han aldri har vært tiltalt eller dømt for noe kriminelt.

Dommer Xinis skrev i sin kjennelse at pågripelsen av Abrego García framsto som fullstendig ulovlig, og at det ikke forelå noen lovlig begrunnelse for å pågripe og utvise ham.

Justisdepartementets advokater argumenterte i høyesterett med at Xinis' kjennelse griper inn i presidentens myndighet når det gjelder utenrikspolitikk, og derfor er i strid med grunnloven.