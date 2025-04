Erdogan anklager Israel for barbari etter nytt luftangrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I morges ble ti personer, inkludert sju barn, fra samme familie drept i Khan Younis. Hvis ikke dette er barbari, spør jeg, hva er det?, sier Erdogan på et diplomatiforum i provinsen Antalya fredag.

Ifølge sivilforsvaret på Gazastripen skjedde angrepet i Khan Younis fredag morgen. Familiens hjem ble utsatt for et målrettet angrep, sa talsperson Mahmud Bassal for sivilforsvaret.

Flere hundre personer er drept i israelske angrep i Gaza de siste ukene.

Israel avsluttet 18. mars våpenhvilen med Hamas og gjenopptok angrepene for fullt fra lufta og bakken. Israel har også blokkert alle leveranser av mat, drivstoff og nødhjelp til Gaza i over en måned.

