Bolsonaro på vei til sykehus med sterke magesmerter

Han ble hentet av et helikopter på et partiarrangement i delstaten Rio Grande do Norte, forteller en talsperson for partiet hans til AFP.

Bolsonaro ble knivstukket i magen og alvorlig skadet under valgkampen i 2018, og har vært innlagt på sykehus med plager i magen flere ganger siden. I starten av 2023 ble han innlagt på sykehus i USA under et opphold der.

Den tidligere presidenten står tiltalt for blant annet kuppforsøk i kjølvannet av valgnederlaget i 2022 i Brasil. Blir han dømt, risikerer 70 år gamle Bolsonaro en fengselsstraff på rundt 40 år.

