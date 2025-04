Zelenskyj: Russland rekrutterer kinesere systematisk

– Det er åpenbart at dette ikke er isolerte tilfeller, men systematisk russisk arbeid, sier Zelenskyj torsdag.

Uttalelsen kommer etter at det ble kjent at to kinesiske borgere er tatt til fange i Ukraina, noe Kina har vedgått. Men kinesiske myndigheter reagerte onsdag på at Zelenskyj sa at det var mange kinesere på slagmarken, og de omtalte anklagen som helt grunnløs.

Senere onsdag slo Zelenskyj tilbake og sa at de hadde etterretningsopplysninger om at minst 155 kinesiske krigere kjemper på russisk side i Ukraina.

Kineserne rekrutteres gjennom sosiale medier, og kinesiske myndigheter er klar over rekrutteringen, sa Zelenskyj også. Han mener at Russland drar Kina inn i krigen.

Moskva avviser beskyldningene fra Kyiv om at kinesiske statsborgere skal kjempe sammen med russiske styrker i Ukraina.

– Dette stemmer ikke, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til russiske nyhetsbyråer torsdag.

Peskov understreket at Kina har en «balansert» holdning til krigen, samtidig som Kina omtales som en «strategisk partner og venn» av Moskva.

Til tross for sin erklærte nøytralitet, har Kina fått kritikk for å levere varer til Russland som anses å være viktige for landets militærindustrielle kompleks, blant annet komponenter brukt i droneproduksjon.

