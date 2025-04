USAs forsvarsminister sier landet kan gjenåpne militærbaser i Panama

Hegseth og USAs president Donald Trump har vist stor interesse for Panama-kanalen, som de hevder Kina har altfor mye kontroll over. Forsvarsministeren sier at en rekke gamle militærbaser som har stått tomme i årtier nå kan være vertskap for amerikanske soldater igjen.

Siden 1999 har Panama kontrollert kanalen på egen hånd, noe landets innbyggere er svært stolte av. USA trakk seg da ut av kanalen de sørget for byggingen av på 1900- og 1910-tallet. Amerikanske og panamanske soldater deltar ofte i felles militærøvelser, men permanent tilstedeværelse ved kanalen er ikke ønsket av Panama.

– Panama gjorde det klart gjennom president Jose Raul Mulino at vi ikke kan akseptere militærbaser eller forsvarsanlegg, sier landets sikkerhetsminister Frank Abrego under en felles presseseanse med Hegseth.

Videre har Hegseth vært på jakt etter en avtale som gir amerikanske marinefartøy spesialbehandling i kanalen – nærmere bestemt gratis passasje. Også dette avviste panamanerne, til fordel for en «kostnadsnøytral» ordning.

