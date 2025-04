EU setter gjengjeldelsestoll mot USA på pause i 90 dager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kunngjøringen på X kommer dagen etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at straffetollen mot en rekke land settes på pause – også dette i 90 dager.

– Om forhandlingene ikke går tilfredsstillende, trer våre mottiltak i kraft, understreker von der Leyen.

Onsdag i forrige uke kunngjorde Trump økte tollsatser på varer fra en rekke land. I går kunngjorde han at de økte tollsatsene settes på pause i 90 dager for de fleste land, men at disse landene fortsatt vil rammes av en «standardsats» på 10 prosent.

– Vi vil gi forhandlinger en sjanse, sier von der Leyen.

EU har vedtatt gjengjeldelsestoll som i utgangspunktet skulle tre i kraft i tre faser fra 15. april.

