Storstreik i Hellas – rammer fly, tog og skipsfart

Til tross for at den greske regjeringen har økt den månedlige minstelønnen til 880 euro, i overkant av 10.000 kroner, sliter mange husholdninger med å få endene til å møtes som følge av økte mat-, strøm- og boligkostnader, sier landets største fagforeninger.

– Prisene er så høye at vi kjøper 10 prosent mindre varer nå enn i 2019, sier fagforeningen GSEE, som representerer over to millioner arbeidere i privat sektor.

– Det vi streiker for er åpenbart: lønnsøkninger og tariffavtaler!

Streiken varer hele dagen og fører til at tog over hele Hellas står og mange flyreiser til og fra landet er innstilt, samtidig som buss- og metroarbeidere i Aten har lagt ned arbeidet.

Hellas' minstelønn målt i kjøpekraft var blant de laveste i EU i januar, bak Portugal og Litauen, ifølge tall fra EUs statistikkontor Eurostat.

Gjennomsnittslønnen ligger på 1342 euro i måneden, noe som fremdeles er 10 prosent lavere enn i 2010, da landet ble rammet av en finanskrise, ifølge tall fra det greske arbeidsdepartementet.

Regjeringen har lovet å heve minstelønnen til 950 euro med sikte på å havne nærmere EU-gjennomsnittet.

