Natos generalsekretær Mark Rutte er for tiden på besøk i Japan. På et pressemøte i Tokyo onsdag understreket han at samarbeidet med Japans forsvarsindustri er nødvendig i en kritisk tid for sikkerhet og stabilitet i både i Europa, Nord-Amerika og Øst-Asia.

Siden Russlands invasjon av Ukraina har båndene mellom Japan og Nato blitt gradvis sterkere.

Japan frykter at noe lignende kan skje i Sør-Kinahavet dersom Kina invaderer Taiwan.