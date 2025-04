Nå har Trumps tolløkning trådt i kraft

Kina er hardest rammet. For kinesiske varer som importeres til USA, er tollsatsen hele 104 prosent.

For EU er den 20 prosent, og for Norge er den 15 prosent. I tillegg har Trump allerede innført en global grunntoll på 10 prosent for all import til USA, og det er 25 prosent toll på import av biler til USA.

I tillegg sa Trump tirsdag at han «veldig snart» vil komme med en stor kunngjøring om toll på import av legemidler.

Tollpolitikken har utløst nedgang og uro på verdens børser. Samtidig har Trump-administrasjonen innledet samtaler med flere land som er omfattet av tollpolitikken.

På en middag med andre republikanere sa presidenten tirsdag kveld at mange land forsøker å få til avtaler i kjølvannet av den varslede tollen. Kina har på sin side lovet å kjempe til slutten mot Trumps nye tollregime.

Trump omtaler tollen som gjensidig og har begrunnet økningene med toll og handelshindringer han hevder andre land pålegger USA. Ifølge presidenten er USA blitt utnyttet økonomisk av andre land i mange tiår, noe han blant annet begrunner med handelsunderskudd på varer overfor enkeltland, det vil si at USA kjøper mer fra ett land enn de selger tilbake.

