Minst 98 døde i takkollaps på nattklubb

– Det foreløpige dødstallet har steget til 98, sier Juan Manuel Méndez, som er direktør for landets nødetater, tidlig onsdag.

Godt over 150 er skadet, har redningstjenesten opplyst tidligere.

– Vi fortsetter med å rydde unna i ruinene og lete etter folk. Vi kommer til å lete utrettelig, sier Méndez.

Tidligere samme dag sa han at myndighetene regnet med at flere som var i live, fortsatt lå i ruinene av diskoteket Jet Set. Redningsmannskapene har hørt lyder og pekt seg ut tre spesifikke deler av ruinene. Mer enn 370 redningsmannskaper har bidratt i letingen.

Det er ikke klart hva som forårsaket hendelsen.

Mellom 500 og 1000 mennesker var inne i nattklubben da katastrofen inntraff like før klokka 0.44 lokal tid, ifølge lokale medier. Det er plass til 700 sittende og rundt 1000 stående.

Guvernøren i Montecristi, Nelsy Cruz, er blant de døde. En av de skadede er merengue-musikeren Rubby Pérez, som var på scenen da taket kollapset.

Pérez' manager, Enrique Paulino, sier at taket raste sammen en time etter at konserten startet ved midnatt, og at saksofonisten i gruppa var blant dem som mistet livet.

– Det var plutselig. Jeg trodde det var et jordskjelv, så jeg la meg på bakken og dekket hodet mitt, sier hun.

President Luis Abinader har erklært tre dagers landesorg.