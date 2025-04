Mike Huckabee godkjent som USAs nye Israel-ambassadør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Huckabee, kjent som en sterk Israel-tilhenger, overtar dermed den viktige stillingen midt undre krigen på Gazastripen.

I en avstemning i Senatet onsdag ble Huckabee godkjent med 53 mot 46 stemmer, i hovedsak langs partilinjene. Republikanerne stilte seg samlet bak president Donald Trumps kandidat, mens samtlige demokrater – unntatt John Fetterman fra Pennsylvania – stemte imot.

Huckabee, som er evangelisk kristen, har gjennom hele sin politiske karriere vært en tydelig støttespiller for Israel og en mangeårig forsvarer av israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

Kritikere mener den tidligere republikanske presidentkandidaten er for partisk til å representere USA effektivt. Huckabees tilhengere fremhever på sin side at han kjenner Israel svært godt, etter å ha besøkt landet mer enn 100 ganger, og at han er godt egnet til å samarbeide tett med president Trump.