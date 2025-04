Kraftig hopp i rentene på USAs statsgjeld – eksperter bekymret

På ett tidspunkt lå renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner onsdag over 4,5 prosent, før den så gikk litt ned igjen.

For noen dager siden lå denne renten på 3,9 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Bevegelsene i det som ofte kalles «verdens viktigste rente», anses som svært kraftige.

Utviklingen kan være et tegn på at obligasjonene ikke lenger anses som en «trygg havn» for investorer over hele verden, ifølge Ben Wiltshire i storbanken Citi, som uttaler seg til Financial Times.

Storbritannia og Japan rammet

Ifølge Bloomberg har den stigende renten på amerikansk statsgjeld forplantet seg til flere andre land. Rentene på britiske obligasjoner med 30 års løpetid steg onsdag til det høyeste nivået siden 1998.

Utviklingen her vakte minner om markedsreaksjonene på det såkalte minibudsjettet til tidligere statsminister Liz Truss i 2022.

Samtidig har rentene på japanske obligasjoner med 30 års løpetid steget til det høyeste nivået på over 20 år.

Renten på tyske statsobligasjoner med lang løpetid er så langt lite påvirket.

– Kan bli full krise

Utviklingen for obligasjonene har trolig flere årsaker. Flere eksperter peker på hedgefond som har satset store pengesummer på å utnytte små prisforskjeller mellom ulike rentepapirer – og som nå må selge unna obligasjoner.

– Hvis ikke Federal Reserve snart griper inn, kan dette bli en fullskala krise. Så alvorlig er det, sier Nick Lawson, sjef for investeringsselskapet Ocean Wall, til Financial Times.

En ikke navngitt sjef for et hedgefond hevder overfor avisa at flere hedgefond kan kollapse i løpet av onsdagen hvis ikke Federal Reserve – USAs sentralbank – gjør noe.

– Bekymret for dumping

Andre markedsaktører spekulerer på om Kina og andre land har begynt å selge store mengder amerikanske obligasjoner.

– Markedene er nå bekymret for at Kina og andre land kan «dumpe» amerikanske obligasjoner som gjengjeldelse, sier Grace Tam i selskapet BNP Paribas Wealth Management i Hongkong.

USAs president Donald Trump har økt tollen på kinesiske varer til 104 prosent, og Kina varsler 84 prosents toll på amerikanske varer som svar.

Stort underskudd

I Norge mener Pål Ringholm, investeringsdirektør i pensjonskassen PKH, at det er dramatisk hvis amerikanske obligasjoner er i ferd med å miste statusen som «trygg havn».

– Jeg synes det får mindre oppmerksomhet enn det kanskje fortjener, når USA har et budsjettunderskudd på 6 prosent av BNP i en situasjon med full sysselsetting. Underskuddet vil bli helt enormt hvis USA går inn i resesjon, og da er ikke amerikanske statsobligasjoner risikofrie lenger, sier han til Dagens Næringsliv.

Oppgangen i rentene på amerikanske obligasjoner har kommet i kjølvannet av de kraftige børsfallene som følge av Trumps tolløkninger.