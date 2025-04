EU vil bli best på kunstig intelligens

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det globale kappløpet innen KI er langt fra over. Vi jobber for en framtid der teknisk innovasjon driver industrien og offentlig sektor framover, skriver EU-kommissær Henna Virkkunen, som har ansvar for det digitale området, sikkerhet og demokrati, i en pressemelding.

– Det vil gi konkrete fordeler for våre innbyggere og bedrifter at vi har KI som man kan stole på, slår hun fast.

Fem punkter

Handlingsplanen består av fem hovedpunkter. Det første er å styrke infrastrukturen gjennom et nettverk av KI-fabrikker.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjorde i februar i år et initiativ for å mobilisere 200 milliarder euro til KI-investeringer over hele Europa.

13 slike fabrikker er allerede på gang. I tillegg vil EU opprette såkalte gigafabrikker for kunstig intelligens. EU-landene inviteres nå til å søke om å bli vertsland.

Tiltaket skal etter planen minst tredoble EUs datakapasitet innen sju år.

Forenkle regelverk

Dernest ønsker kommisjonen å sikre bedre tilgang til store datasett av høy kvalitet, samt å utvikle egnede algoritmer i strategiske sektorer.

EU ønsker i tillegg å forenkle reglene for kunstig intelligens. I fjor trådte KI-direktivet, som regnes som verdens første helhetlige regelverk på området, i kraft. Direktivet ligger nå til behandling for innlemmelse i EØS-avtalen.

EU vil også ta grep for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft innen KI og videreutdanne europeere innenfor området.