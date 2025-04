Trump sier han venter slutt på Gaza-krigen om «ikke altfor lenge»

– Jeg vil at krigen skal slutte, og jeg tror at krigen vil ta slutt på et tidspunkt som ikke vil være om altfor lenge, sa Trump til pressen etter møtet.

Israel innledet krigen på Gazakrigen etter Hamas-angrepet 7. oktober, der rundt 1200 mennesker ble drept og 251 tatt som gissel, ifølge israelske tall.

Siden da er mer enn 50.000 palestinere drept i israelske angrep i Gaza, ifølge helsemyndighetene der.

Jobber med ny avtale

Trump sa mandag at det jobbes med å få løslatt de resterende gislene, men at det er «en lang prosess».

Etter våpenhvilen i januar som førte til at noen gisler ble løslatt, jobber Israel nå med «en ny avtale som vi håper vil lykkes», sa Netanyahu.

– Vi har som plikt å få ut alle gislene, men også å eliminere Hamas' onde tyranni og gjøre det mulig for Gazas befolkning å ta et fritt valg om å dra hvor de vil, sa han videre.

Diskuterte Gaza-planen

Israel gjenopptok angrepene mot Gaza 18. mars. Siden har de utvidet områdene sine på Gazastripen og kontrollerer nå mer enn halvparten av territoriet der.

Netanyahu sa at han også diskuterte Trumps «modige visjon» for framtida på Gazastripen. Trumps forslag er å fordrive palestinerne der og at USA tar kontroll over området, som så skal bli et såkalt Midtøstens riviera.

Planer er møtt med sterk internasjonal kritikk. Mandag sa Trump at det å ha «en fredsstyrke som USA der som kontrollerer og eier Gazastripen, ville være en god ting».

Han antydet igjen at palestinerne kan flyttes til et annet land. Trump har pekt på landene i regionen, men disse er svært kritiske til forslaget.

