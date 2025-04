NBC News: USA vurderer å trekke tusenvis av soldater ut av Øst-Europa

Ifølge seks anonyme amerikanske og europeiske tjenestemenn som NBC News har snakket med, kan det amerikanske forsvarsdepartementet komme til å trekke tilbake rundt 10.000 soldater fra Øst-Europa.

De berørte soldatene skal være blant de 20.000 som Joe Bidens regjering sendte til Europa i 2022 for å styrke forsvaret av Ukrainas naboland etter den russiske invasjonen. Saken er fortsatt til diskusjon, men ifølge opplysningene kan halvparten av soldatene nå bli trukket ut.

Opplysningen er ikke offisielt bekreftet, og en talsperson for Pentagon har ikke besvart NBC News forespørsel om en kommentar.

– Setter Amerika først

Heller ikke den amerikanske hæren har uttalt seg om saken. En talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, Brian Hughes, sier følgende til NBC:

– Presidenten vurderer kontinuerlig utplasseringer og prioriteringer for å sikre at han setter Amerika først.

Samme dag som den amerikanske TV-kanalen publiserte sin sak, deltok den amerikanske generalen Christopher Cavoli under en høring i Kongressen. Han er øverstkommanderende for USAs og Natos styrker i Europa.

– Mitt råd er å beholde styrkene slik de er i dag, sa Cavoli.

Ifølge generalen har USA med jevne mellomrom vurdert om de ekstra 20.000 soldatene skal bli værende i Europa. Hans råd har konsekvent vært å beholde dem der.

– Fordel for Russland

Opplysningene om at forsvarsdepartementet Pentagon likevel vurderer å redusere antall soldater i Europa, kommer samtidig som president Donald Trump forsøker å få sin russiske motpart Vladimir Putin til å gå med på en våpenhvile i Ukraina.

Ifølge NBC News oppfatter de europeiske kildene Pentagon-forslaget som et bevis på at USA nå svikter sine langvarige allierte i Europa – til Putins fordel.

– Russerne kommer til å se reduserte amerikanske styrker som en svekkelse av Europas avskrekkingsmidler. Det vil øke deres vilje til å blande seg inn på ulike måter i Europa, sier Seth Jones ved den amerikanske tankesmia CSIS.

President Trump har flere ganger gjort det klart at USA ønsker at Europa tar større ansvar for sitt eget forsvar, slik at USA kan rette mer militære ressurser inn mot Kina og andre områder.

Til sammen har USA i dag over 100.000 soldater i Europa.

