TV-kanalene NTV og RTL siterer kilder på at de fem uker lange forhandlingene er over og at en ny regjering blir presentert onsdag.

Men to personer med kjennskap til forhandlingene, sier til nyhetsbyrået Reuters at en avtale ennå ikke er helt klar.

Den kristeligdemokratiske alliansen mellom CDU og bayerske CSU ble største parti i valget 23. februar.