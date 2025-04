Her er EUs svar på Trump-tollen

Klokken 14.30 onsdag skal EU-landene stemme over tiltakene.

Ettersom det er kvalifisert flertall som gjelder – minst 15 land som til sammen representerer 65 prosent av EUs innbyggere – er det få som tviler på at forslaget blir vedtatt.

Vedtaket vil trolig tre i kraft tidlig neste uke.

EU har lovet et hardt svar på de sviende tollsatsene som USAs president Donald Trump kunngjorde forrige uke. For varer som importeres til USA fra EU, blir tollsatsen på 20 prosent fra onsdag av.

Trump har allerede innført 25 prosent toll på all import av stål og aluminium til USA.

Les også: Peggy Hessen Følsvik: – Sykelønna er politikk (+)

Dropper whisky-toll

I mars sendte EU ut en 99 sider lang liste over varer fra USA som kan få ekstra toll. Dette skal nå være barbert ned til 66 sider med rundt 1600 produkter, ifølge nyhetsnettstedet MLex.

Blant disse er soyabønner, mais, mandler, tranebær, klær og sko – og tanntråd og tobakk. Også jern, stål og aluminium står på lista, samt enkelte bil- og båttyper.

Blant varene som har forsvunnet fra lista, er amerikansk whisky. Det er trolig for å beskytte europeiske vinbønder og anses som en seier til Frankrike og Italia.

Trump truet nemlig med en ekstra straffetoll på 200 prosent på alkohol fra EU dersom EU la toll på USAs bourbon.

Mesteparten av varene får en toll på 25 prosent, mens enkelte får 10 prosent.

Les også: – Nå må vi diskutere om vi bør ha norske atomvåpen

Bazooka på bordet

EU kan også ta i bruk et annet verktøy, den såkalte bazookaen. Det er et direktiv fra 2023 som åpner for at man kan svare på økonomisk tvang med å utestenge selskaper, i dette tilfellet fra USA, fra å delta i europeiske anbud, bruke sine patenter i EU eller investere i EU-land.

Politico skriver tirsdag at EU-landene er uenige om når – eller om – man skal hente fram den såkalte bazookaen.

Men ifølge EU-kommisjonens talsperson på handel, Olof Gill, ligger bazookaen fortsatt på bordet.

– Men vi håper vi slipper å bruke den, for da blir det et stort smell, sier han på en pressekonferanse tirsdag.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Tre faser

De nye tollene blir trolig innført i tre faser:

Allerede fra neste uke, 15. april, starter den første runden. Dette er først og fremst et svar på Trumps toll på stål og aluminium på 25 prosent.

16. mai trer de fleste av tollene i kraft.

EU venter også til desember med å innføre toll på noen få varer, som soyabønner og mandler.

Soya er en viktig eksportvare for USA. EU kan på denne måten prøve å presse fram forhandlinger med Trump-administrasjonen.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Utstrakt hånd

Både EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EUs handelskommissær Maros Sefcovic har gjentatte ganger sagt seg villige til å forhandle med USA.

Men så langt har ikke Trump villet ta den utstrakte hånden.

Mandag uttalte han imidlertid at EU kan redusere handelsubalansen med USA med å kjøpe mer amerikansk flytende gass (LNG) – noe EU selv for lengst har foreslått.

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet