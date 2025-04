EU-forskere: Europeisk varmerekord for mars slått forrige måned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den gjennomsnittlige temperaturen var på 6,03 grader, opplyser EUs klimaovervåkingstjeneste C3S. Ifølge deres beregninger var dette 2,41 grader høyere enn snittet for perioden fra 1991 til 2020.

Særlig i Øst-Europa og sørvest i Russland var det ekstremt høye temperaturer. Tidligere har Meteorologisk institutt opplyst at forrige måned var den femte varmeste marsmåneden som noen gang er registrert i Norge.

Ekstreme kontraster

– Mars 2025 var den varmeste marsmåneden for Europa, noe som igjen understreker hvordan temperaturene fortsetter å slå rekorder, sier visedirektør Samantha Burgess i klimaovervåkingstjenesten.

– Det var også en måned med ekstreme kontraster i regnmengden rundt om i Europa, der mange områder hadde sin tørreste marsmåned, mens andre hadde den våteste marsmåneden som er registrert på minst 47 år, sier hun videre.

Spania er blant landene som hadde særlig mye nedbør. I løpet av månedens 18 første dager ble det registrert mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt for måneden, ifølge Spanias nasjonale værbyrå AEMET.

Nest varmeste til nå

På verdensbasis var måneden den nest varmeste marsmåneden som så langt er registrert, ifølge C3S, som er en del av Copernicus-programmet.

Snittemperaturen var 14,06 grader, 0,08 grader lavere enn rekorden fra i fjor. Det er 0,65 grader varmere enn snittet for mars fra 1991 til 2020 og 1,6 grader over snittet for mars måned fra førindustriell tid.

Mars ble den 20. av de siste 21. månedene der den globale snittemperaturen var mer enn 1,5 grader varmere enn i førindustriell tid.

Rekordlite sjøis i Arktis

I Arktis var mengden sjøis den laveste som noen gang er målt i mars på 6 prosent under gjennomsnittet. Dette var den fjerde måneden på rad med rekordlite sjøis i Nordishavet. Det var mindre sjøis enn gjennomsnittlig i de fleste havområdene utenfor det sentrale Nordishavet, særlig i Barentshavet og Okhotskhavet.

Også i Antarktis var det lite is. Det var i mars 24 prosent mindre sjøis enn gjennomsnittlig, noe som er det fjerde minste som er målt der.

