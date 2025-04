Børsoppgang i Europa – Dax-indeksen i Tyskland steg 2,5 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Like kraftig var oppgangen for CAC 40-indeksen i Paris. Og i London steg indeksen FTSE 100 med 2,7 prosent.

Utviklingen var den samme i Stockholm, hvor den viktigste indeksen også gikk opp 2,7 prosent. I København steg C25-indeksen 2,4 prosent, og da Oslo Børs stengte ved 16.30-tiden, hadde hovedindeksen gått opp 0,8 prosent.

Etter at Trump presenterte sine nye tollsatser i forrige uke, fulgte flere dager med til dels voldsomme børsfall i en rekke land. Hongkong-børsen ble særlig hardt rammet mandag, da den viktigste indeksen her stupte over 13 prosent.

Men tirsdagen har vært preget av «rekyler» en rekke steder, blant annet i Tokyo hvor Nikkei-indeksen steg 6 prosent.

– Investorene utnyttet lavere priser og ble mer optimistiske med hensyn til amerikanske tollforhandlinger, sier analytiker Axel Rudolph i selskapet IG.

Også i USA peker pilene oppover, og rundt klokken 18.20 norsk tid hadde S&P 500 steget nesten 2,5 prosent.