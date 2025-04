Bloomberg: Italias Meloni til USA for å forhandle toll med Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser kilder med kjennskap til saken, til Bloomberg.

Melonis USA-besøk skal være samordnet med EU, skriver nyhetsbyrået videre. Ifølge kildene skal Meloni forsøke å oppnå tollinnrømmelser fra Trump.

Italienske myndigheter har ikke kommentert saken.

I forrige uke sa Meloni at hun mener innføringen av tollsatsene er feil og ikke vil komme USA til gode. Hun sa også at EU vil gjøre alt de kan for å inngå en avtale med USA.

– Målet er å unngå en handelskrig som vil svekke Vesten til fordel for andre globale aktører, skrev Meloni på Facebook.