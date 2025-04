Avis: Musk forsøkte å få Trump til å droppe tollpolitikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avisa får opplyst av to kilder med kjennskap til saken at Musk, samtidig som han i sosiale medier retter skarp kritikk mot Peter Navarro, en av Trumps fremste økonomiske rådgivere, personlig forsøkte å få Trump til å endre kurs, men uten å lykkes.

Musk sa også i helga at han ønsket seg tollfri handel mellom Europa og Nord-Amerika.

Trump har innført tollsatser på minst 10 prosent for nesten all vareimport til USA og ekstratoll på varer fra rundt 60 land som Trump kaller «verstingene».

Mens varer fra EU ilegges en tollsats på 20 prosent, får norske varer 15 prosent toll. Disse tollsatsene skal tre i kraft 9. april. Kina rammes særlig hardt, og ble mandag truet med toll på ytterligere 50 prosent, som vil føre til at kinesiske varer blir ilagt hele 104 prosent toll ved import til USA.

Musk regnes som en av verdens rikeste menn og bidro med store pengesummer til Trumps valgkamp. Da Trump ble innsatt, ga han Musk ansvaret for å lede et nyopprettet effektiviseringskontor (Doge) som siden har markert seg med massive kutt i offentlig virksomhet og arbeidsplasser.

Det har blitt spekulert på om Musk kan være på vei ut av rollen som nær rådgiver for Trump. Det hvite hus har bekreftet at han får en mindre profilert politisk rolle når arbeidet i Doge er over. Når det skjer, er fortsatt uklart.

