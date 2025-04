44 funnet døde etter at tak på diskotek kollapset i Den dominikanske republikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Minst 160 er skadet, opplyser redningstjenesten.

Det letes fortsatt etter mulige overlevende i ruinene av diskoteket Jet Set, sier Juan Manuel Méndez som er direktør for landets nødetater.

– Vi regner med at flere fortsatt er i live. Det er derfor myndighetene ikke gir opp så lenge ett eneste mennesker befinner seg i ruinene, sa han tirsdag formiddag lokal tid.

Det er ikke klart hva som forårsaket hendelsen.

Guvernøren i Montecristi, Nelsy Cruz, er blant de døde, og en av de skadede er merengue-musikeren Rubby Pérez, som var på scenen da taket kollapset.

Pérez' manager, Enrique Paulino, sier at taket raste sammen en time etter at konserten startet ved midnatt, og at saksofonisten i gruppa var blant dem som mistet livet.

President Luis Abinader stilte opp på ulykkesstedet, der han trøstet folk som så etter venner og pårørende.

Ved sykehuset som skadede og overlevende ble kjørt til, sto en mann utenfor og leste opp navnene til overlevende til en stor gruppe pårørende.