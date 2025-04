Von der Leyen til NTB om tollskvis: – Norge er og vil forbli i det indre markedet

EUs mektige toppleder møtte mandag statsminister Jonas Gahr Støre til samtaler om Donald Trumps straffetoll og mottiltak.

– Norge er og forblir i det indre markedet. Dette er veldig viktig for oss, og vi vil finne løsninger sammen, sier Ursula von der Leyen på en pressekonferanse med Støre mandag ettermiddag.

Fra norsk side er det av avgjørende betydning å havne innenfor dersom EU oppretter generelle tollmurer for å beskytte det indre markedet.

Interessert i forhandlinger

I forrige uke la Trump-administrasjonen 20 prosent toll på varer som eksporteres fra EU til USA. For Norges del blir det ilagt toll på 15 prosent.

De nye tollsatsene skal tre i kraft onsdag.

EU har varslet at de vil svare med samme mynt, men samtidig er de fortsatt interessert i å forhandle, noe von der Leyen gjentok på pressekonferansen.

– Vi står klare til å forhandle med USA. Faktisk har vi tilbudt toll på null mot null prosent på industrivarer. Europa er alltid interessert i en god deal, sier hun.

Ikke selvsagt

– Men vi er også forberedt på å svare med mottiltak og forsvare våre interesser. I tillegg vil vi også beskytte oss mot indirekte følger som handelsdreininger.

Det er nettopp det siste Norge er mest urolig for. Et slikt beskyttelsestiltak kan nemlig være generelle tollmurer.

Ettersom Norge ikke er en del av EUs tollunion, er det ikke selvsagt at vi havner innenfor murene.

– Vi gjør alt som er nødvendig

I Brussel har det har også gått rykter om at Norges etterslep i implementering av EUs direktiver kan føre til vanskeligheter når det kommer til en framtidig handelskonflikt mellom EU og USA.

Men det avviser von der Leyen delvis overfor NTB.

– Vi gjør alt som er nødvendig for å ha et fungerende marked. For å gjøre det må vi ha like spilleregler. Derfor oppfordrer vi Norge og andre til å implementere reglene vi har i EU.

– Men Norge er i det indre markedet, og forblir i det indre markedet, gjentok hun.

Unngår gnisninger og forstyrrelser

Von der Leyen understreket gjentatte ganger gjennom pressekonferansen at EU og Norge prater tett sammen.

Også Støre la vekt på at man snakker sammen for å unngå gnisninger og forstyrrelser mellom EU og Norge i sin respons til USAs nye tollpolitikk.

