Støre om børsraset: – Dramatisk for verdensøkonomien

Av Bibiana Piene/NTB

– Dette er svært dramatisk. USA innfører nå de høyeste tollmurene vi har hatt på hundre år. Og USA er verdens største økonomi. Og det sender jo da kraftige bølger inn på alle kontinenter. Og dette skaper det som all handel liker minst, nemlig stor usikkerhet, uforutsigbarhet og store endringer, sier Støre til NTB.

– Dette vil gi vedvarende usikkerhet og store konsekvenser. Og vi må være klare for at dette også treffer Norge, med vår åpne økonomi, understreker han.

– Dårlig for Norge

– Når en verdensøkonomi treffes av en så stor krise, er det dårlig for verden og dårlig for Norge, slår han fast.

Hovedindeksen i Hongkong endte med en nedgang på 13,12 prosent, det største fallet siden 1997. Shanghai-børsen falt 7,34 prosent mandag, og de europeiske børsene er også kraftig ned.

– Tror du Trump hadde sett for seg at dette skulle gå så hardt over børsene?

– Jeg er ikke inne i hodet på ham. Veldig mye av dette avgjøres jo ut fra Det ovale kontor. Men vi mener jo at det at vi så 2. april med tollgjennomgangen og tall land for land, ikke står seg, sier Støre.

Statsministeren er mandag i Brussel for å møte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Fryktindeksen opp 130 prosent

Med seg i følget har han 29 næringslivsledere, blant dem DNB-sjef Kjerstin Braathen.

Hun beskriver situasjonen på børsene som «et ordentlig ruskevær»

– Nå er vi inne i et ordentlig ruskevær på børsene, som er preget av sterk usikkerhet og frykt. Fryktindeksen var opp med 130 prosent i dag tidlig, sier Braathen til NTB.

Fryktindeksen er et uttrykk for hvor høy usikkerheten er i markedet.

– Nå ser vi at mange agerer på en frykt for at USA går inn i en periode med resesjon. Det er det markedet priser inn. Nå er vi inne i en voldsom korreksjon av børsene, forklarer Braathen.

Kan snu fort

– Dette har jo gått veldig fort. Kan det snu like fort?

– Ja, det kan det. Det har vi jo sett i lignende situasjoner, sier Braathen.

Hun peker på at flere ting kan få markedet til å snu, for eksempel at risikoen for resesjon i USA tas ned.

– Da kan nok investorer vurdere at nå er korreksjonen kommet langt nok ned. Da blir det en kjøps- og investeringsmulighet, og det er det nok også mange som sitter og venter på, sier hun.

