Rykte om tollpause sendte børsen rett opp – og rett ned

Hendelsen utspant seg mandag under en time etter at børsene åpnet i New York, og rett før stengetid på Oslo Børs.

Plutselig var børsfall snudd til oppgang. Den amerikanske indeksen S&P 500 gikk fra minus 4,7 prosent til pluss 3,4.

– Fake news

Årsaken var etter alt å dømme en påstand om at USAs president Donald Trump vurderte en 90 dagers tollpause for alle land unntatt Kina.

Men etter kort tid erklærte Det hvite hus ut at dette var «fake news». Dermed ramlet aksjekursene ned igjen.

Hvordan ryktet spredte seg, er ikke helt klart. Men magasinet Fortune har følgende forklaring:

I en melding på en anonym X-konto ble det hevdet at Trump-rådgiver Kevin Hassett hadde sagt at Trump vurderte å sette tollsatser på pause. Påstanden ble plukket opp av flere medier, blant annet i en livesending på CNBC.

Rask spredning

Nyhetsbyrået Reuters siterte CNBC, og ryktet hadde dermed spredt seg over hele verden. NTB var ett av flere medier i Norge som siterte Reuters og den amerikanske TV-kanalen.

Senere valgte Reuters å trekke sin melding, og CNBC fikk påstandene avkreftet av Det hvite hus. Nyhetsbyrået AP skriver at ryktet kan ha startet med en feiltolkning av et TV-intervju med Hassett tidligere mandag.

Hvis opplysningene hadde vært korrekte og oppgangen til S&P 500 hadde holdt seg, ville oppgangen ifølge AP vært indeksens største på flere år.