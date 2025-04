Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nyhetsbyrået viser til opplysninger i et dokument uten å spesifisere nøyaktig hvilket dokument det er snakk om.

Angivelig er planen at den økte tollen på noen av varene skal innføres 16. mai. For andre varer øker ikke tollen for i desember.

I forrige uke kunngjorde USAs president Donald Trump økt toll på varer fra land over hele verden. For varer som importeres til USA fra EU, blir tollsatsen på 20 prosent.

Tidligere har Trump innført 25 prosent toll på all import av stål og aluminium til USA.