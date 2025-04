Kursras fra start på Wall Street – S&P 500 ned 3,6 prosent

Industriindeksen Dow Jones falt 3,2 prosent, den brede S&P 500 falt 3,6 prosent og teknologiindeksen Nasdaq falt 4 prosent da børsene åpnet i New York mandag.

Fallet på S&P 500 innebærer at det nå er et såkalt «bjørnemarked», definert ved at indeksen er ned over 20 prosent siden toppnoteringen i januar. Det er første gang for den brede indeksen siden starten av pandemien.

I førhandelen hadde S&P 500 falt 2,7 prosent og Dow Jones 2,4. Nasdaq var ned 3 prosent før blåmandagen startet for alvor.

Kursfallet i USA kommer etter et blodbad i asiatiske og europeiske markeder. I Hongkong var Hang Seng-indeksen ned over 13 prosent mandag, og i Taipei falt den viktigste indeksen 9,7 prosent.

DAX-indeksen i Frankfurt var mandag ettermiddag ned 3,3 prosent, og Oslo Børs er cirka 3 prosent ned.